على خلفية تأجيل محاكمة السنوسي.. الحر: وزارة العدل في موضع شبهة

أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر أن عدم إحضار المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي لجلسة محاكمته عدة مرات أمر مريب يضع الشرطة القضائية، ووزارة العدل موضع الشبهة أمام المجتمع الدولي.

وتعليقا على تأجيل جلسة محاكمة السنوسي إلى 11 سبتمبر القادم قال الحر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنها القضية الأكثر تأجيلا على الساحة القضائية .

واعتبر الحر أن عدم جلب السنوسي “للمحكمة عديد المرات أمر مريب ويضع الشرطة القضائية، ووزارة العدل في موضع الشبهة أمام المجتمع الدولي”.

وتحدث الحر عن الحالة الصحية للمسؤول الأمني السابق قائلا إنه “مصاب بورم وحالته الصحية سيئة جدا” .