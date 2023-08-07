أبو زريبة يبحث القضايا الأمنية في منطقة النواحي الأربعة

الوطن|رصد

بحث وزير الدَّاخلية بالحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم بمقر الوزارة ببنغازي القضايا الأمنية بمنطقة النواحي الأربعة مع عضومجلس النواب عن ورئيس لجنة الإدارة وَالحكم المحلي بالمجلس“علي المجدوب”

وتناول اللقاء أبرز القضايا الأمنية في منطقة النواحي الأربعه كونها مِن مناطق طوق العاصمة طرابلس، مثل مُكافحة الجريمة المُنظمة،وَتعزيز الحماية الحدودية، وتعزيز الأمن العام ، بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الإدارة المحلية وَتطويرها في النواحي الأربعة،بما يخدم مصلحة المُواطنين ويعزز الاِستقرار وَالتنمية فِي تلك المناطق.

وأكد الوزير على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والبرلمان لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن وَالحفاظ على سلامة المواطنين.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور الهام الذي يلعبه رَئيس وَأعضاء مجلس النواب فِي تعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي البلاد.

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