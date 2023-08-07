نائب تكالة: مجلس النواب شريك سياسي وتواصلنا معه سيستمر

في أول تصريحات له بعد انتخابه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر العبيدي إن انتخابات مكتب الرئاسة تؤكد على نهج المجلس في تحقيق التداول السلمي للسلطة.

أضاف في تصريحات صحفية “ستكون العلاقة مع الشريك السياسي مجلس النواب، بعد انتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة في تواصل مستمر، و مجلس الدولة سيكون على تواصل دائم مع كل الاطراف المحلية والدولية ذات العلاقة للخروج من المختنق السياسي الحالي، بما في ذلك عمل ومخرجات لجنة إعداد القوانين المشتركة 6+6”.

وتابع قائلًا “سنتابع كل الأمور المتعلقة بالشأن السياسي و الشأن العام والتي تخدم و تمهد الطريق للانتخابات العامة قريبا”.