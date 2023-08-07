بوراس: قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب،ربيعة بوراس إن ما حدث أمس الأحد ليس خسارة لخالد المشري بالعكس هو يعطي دفعة قوية للعملية السياسية، باعتبار أن مجلس الدولة جماعة منظمة تبني مواقفها على التشاور والتوافق بينهم في كل الخطوات السياسية.

بوراس أشارت في حديثها لموقع “عربي21” إلى أن محمد تكالة هو أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعرف المفاوضات وأبعادها جيدا خاصة أنه كان من ضمن تركيبة ممثلين عن كل الأطراف بما فيهم عقيلة صالح وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)، لذا فلا أعتقد أن الرجل لديه أي نية لنسف أي توافقات تمهد لتوحيد المؤسسات ربما يختلف عن سابقه في الآليات أو الرؤية لكنه لن يخرج عن إطار ما توصل إليه المجلسان من تفاهمات، بحسب رأيها.

وتابعت بوراس حديثها: “قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان الذي يتشارك معه في الكثير من المسؤوليات، بل ربما يكون وجه التقارب من أبواب مختلفة، خاصة أن تكالة قد عمل كثيرا الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس النواب بخصوص ترشحه لمنصب رئيس ديوان المحاسبة”.