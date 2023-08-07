“باتيلي” يبحث مع “دبيبة” ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، وبحثا ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن باتيلي، قدم خلال اللقاء لدبيبة، إحاطة بشأن جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وكان باتيلي، التقى أمس في طرابلس بالنائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني، وناقشا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا والمنطقة، وتوافقا على مواصلة العمل معا من أجل الدفع بالسلام والاستقرار لصالح ليبيا.

كما التقى باتيلي، أمس في بنغازي مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، واستعرضا التطورات الأخيرة، مشددين على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية.

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