“دومة” يبحث مع وزراء الحكومة الليبية الملفات الخدمية والتنموية في المنطقة الجنوبية

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بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية، اجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مع عدد من وزراء بالحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية وزير الاستثمار علي السعيدي، و وزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، و وزير التعليم جمعة اجديد، و وزير السياحة علي قلمة، الملفات الخدمية بالمنطقة الجنوبية.

ومن النواب الذين حضروا الاجتماع، أحمد الشارف، وصالح قلمة، وإسماعيل الشريف، وأبو صلاح شلبي، ومحمد أمدور، و محمدالحضيري، والمهدي الأعور، وعبدالسلام المرابط، وحسن أبوبكر عمر، و عبد الحفيظ محمد، و رحمة أبو بكر.

حيث ناقش المجتمعون عدد من الملفات الخدمية والتنموية وإعادة إعمار فزان وتمكين الكوادر الوطنية من أبناء فزان بالوظائف القيادية.