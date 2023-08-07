بالتعاون مع القوات المسلحة.. سقوط عصابة تهريب مهاجرين في بنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي في بنغازي، بالتنسيق مع القوات المسلحة العربية الليبية، من القبض على عصابة يمتهن أفرادها تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا لدول أوروبا، ضمن تعاون ليس الأول من نوعه.

جاء ذلك تنفيذ لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ووزير الداخلية بالحكومة الليبية القاضية بمحاربة ظاهرة تهريب الهجرة الغير نظامية والاتجار بالبشر.

وبناء على ذلك؛ أطلق مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي عملية بحث وتحري أفضت للتوصل لمعلومات حول عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص في مدينة بنغازي يعملون على تهريب المهاجرين غير النظاميين من الجنسية البنجلادشية والمصرية والسورية.

ووفق كمين محكم وبالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية، تمكن مكتب مكافحة الظواهر السلبية في الجهاز من القبض عليهم، ونقلهم إلى المقر الرئيسي للجهاز بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وخلال الاستدلال معهم، اعترفوا بقيامهم بترحيل المهاجرين لدولة إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر القوارب من شواطئ مدينة بنغازي.

كما اعترفوا خلال الاستدلال، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين جرى تهريبهم من قبلهم وصل إلى (400) مهاجر.