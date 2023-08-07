النعاس: الدلالة الأولية لخسارة المشري هي استعادة مجلس الدولة لإرادته

ليبيا – رأت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس أن الدلالة الأولية لخسارة خالد المشري هي استعادة مجلس الدولة لإرادته وتخلصه من هيمنة الأخير على قراراته وإرادته، والخطوة بمثابة إنهاء لما وصفته بـ”صفقات” المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،على حد تعبيرها.

النعاس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضافت: “أما في ما يخص توافق المجلسين فإنه من المبكر الحكم على مصير هذا التوافق الهش ولكن مبدئيا أعتقد أنه سيتراجع أو سيتغير نتيجة لغلبة الكتلة المعارضة لسياسة الرئيس السابق لمجلس الدولة والتي أثبتت اليوم أنها قادرة على التأثير في صنع القرار داخل المجلس”.