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مجلس النواب الليبي يعلق جلسته ويستكمل غداً مناقشة قانون انتخاب الرئيس

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




مجلس النواب الليبي

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأنه تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غدٍ الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قانون انتخاب الرئيس.

وانطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة.

وناقش المجلس في جلسته مسألة ضم ميناء الخمس إلى القاعدة العسكرية بالمدينة، حيث أعرب النواب عن رفضهم لهذا الإجراء.

واعتبر مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه».

ودعا رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بالجلسة، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته وتكليف المدعي بالتوقف عن هذا العمل.

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صحيفة الشاهد الليبية

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