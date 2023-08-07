“قادربوه” يطلع على تقرير “الهيئة الشقيقة” لربع الثاني للعام الحالي

الوطن| متابعات

قدم مدير فرع الهيئة – الشقيقة “عيسى بشير هدية” إلى رئيس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه” تقرير المكتب ربع السنوي الثاني للعام 2023 ميلادية.

وأوضح “هدية” مضيّ الفرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات الواردة بالتقرير وفقا لاختصاصات الهيئة، وبما يحقق رقابة فعّالة على الجهات الخاضعة لرقابتها.

وأعرب قادربوه الرئيس عن شكره للجهود المبذولة من السادة أعضاء وموظفي الفرع لإنجاز أعمالهم الموكلة إليهم، آملًا منهم بذل المزيد من العطاء؛ خدمة للصالح العام.