الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة في أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد خلال اليومين القادمين حيث لا تزال الأجواء معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا, و تبقى درجات الحرارة القصوى مرتفعة هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب تتراوح مابين 39 و44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشمل الاعتدال في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد كامل مناطق ليبيا ويستمر حتي نهاية هذا الأسبوع،

وحذر المركز الوطني للأرصاد من حالة البحر، مشيرًا إلى أنها غير ملائمة للسباحة على معظم الساحل، منبهًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.