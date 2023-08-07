التويجر: الدبيبة استغل كتلة المعارضة بمجلس الدولة ودعمها لتفوز في الانتخابات

ليبيا – أكد وزير التخطيط السابق ونائب رئيس حزب العمل، عيسى التويجر أن خسارة خالد المشري تحمل دلالتين: الأولى وجود معارضة لمشروع “عقيلة_المشري” على اعتباره مشروعا لتمكين حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دخول الانتخابات والوصول إلى رئاسة ليبيا،على حد قوله.

التويجر وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″،أضاف:” أما الدلالة الثانية فهي تنامي نفوذ حكومة الدبيبة التي ترفض تشكيل حكومة جديدة وتنادي بإجراء انتخابات تفضي إلى تغيير المجلسين وانتخابات رئاسة يكون للدبيبة الحظ الأكبر في الفوز بها”.

وتابع التويجر حديثه: “واستطاعت حكومة الدبيبة استغلال كتلة المعارضة في مجلس الدولة ودعمها بكل الطرق لتفوز في الانتخابات وتجمد المشروع أو تحوله إلى مشروع يُبقيه على رأس الحكومة مع تعديلات ترضي الخصوم لفترة قد تطول في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى صراع الغرب والروس في أفريقيا على الحدود الليبية”.