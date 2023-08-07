رئيس مجلس النواب الليبي يدعو السعودية لتكثيف الجهود لإعادة الحاجة ”برنية”

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن جلسة اليوم خصصت لمناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المتحدث أن رئيس مجلس النواب تطرق في بند ما يستجد من أعمال، لقضية الحاجة “برنية“ من مدينة العجيلات، مؤكداً على ضرورة متابعة هذه القضية وحث السلطات في المملكة العربية السعودية لبذل المزيد من المجهودات لمعرفة مصير الحاجة ”برنية” وعودتها إلى أهلها.

وأيضاً في بند ما يستجد من أعمال ناقش المجلس الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس من قبل عدد كبير من المواطنين على ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري.

وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس بأن قرار المدعي العام العسكري باطل وغير قانوني وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.

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وشرع المجلس في مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة وتم خلال جلسة اليوم تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب لدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء حيث سوف تستأنف الجلسة يوم غدٍ على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد تعليقها اليوم .