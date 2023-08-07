أمن طرابلس: تسجيل 250 مخالفة مرورية خلال أسبوع

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الاثنين تسجيل 250 مخالفة مرورية واحتجاز 198 سيارة خلال أسبوع واحد.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم النجدة تمكن خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 6 أغسطس من تسجيل 250 مخالفة مرورية وحجز 198 مركبة كما ضبط 7 مركبات بلوحات ليبيا يقودها أجانب إضافة إلى ضبط 3 أشخاص وتسليم مركبة واحدة لجهاز الحرس البلدي.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 478 شخص فيما صدر 24 أمر قبض.