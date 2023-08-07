لجنة المالية تضع معايير موحدة للإفصاح عن الإيرادات والإنفاق لكل مؤسسات ليبيا

عقدت اللجنة المالية العليا اليوم الاثنين اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس اللجنة و وبحضور أعضاءها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في إيجاز صحفي، إن المنفي، أكد خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجماً مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها.

وأضاف أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يُعد مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية و الإفصاح ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

وذكر في الإيجاز الصحفي أن اللجنة اعتمدت خلال الاجتماع اللائحة الداخلية لتنظيم عملها، تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص.

كما اطلعت اللجنة على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقاً لتقارير عرضت من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

واتفق أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الإفصاح الشامل والموحد.

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