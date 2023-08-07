“صالح” يؤكد على أهمية دور “الهيئة الليبية للإغاثة” بمساعدة العائلات المتضررة

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة عبدالله سليمان الخفيفي، ومدير فرع الهيئة في مدينة بنغازي عماد الفلاح.

وأثنى صالح على دور الهيئة، مؤكداً على أهمية دورها لصالح العائلات المتضررة.

من جهته قام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم درع شكر إلى عقيلة صالح، على دعمه الدائم لما فيه مصلحة البلاد والمواطن.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وفهمي التواتي.