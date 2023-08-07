تكاله: المصالحة الوطنية هي السبيل الأمثل نحو استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات والقبول بها

قال رئيس مجلس الدولة محمد تكاله، إنه لا يخفى ما تتعرض له ليبيا من تدخلات إقليمية ودولية وما تمر به منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من اضطرابات، داعياً كل المؤسسات للتواصل معاً، لخلق بيئة صالحة للبلاد وزرع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية وتنوعهم الثقافي الذي اعتبره مصدر قوة لبناء مجتمع متضامن يسوده العمل ويعمه الرخاء.

وأوضح تكاله أن المرحلة القادمة مرحلة تجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون، مشيراً إلى أن المجلس سيبذل جهده لبلوغ الهدف من خلال ما أنيط به من مهام وصلاحيات عبر زرع الثقة بين الليبيين.

وذكر أن مجلس الدولة سيفعل المصالحة الوطنية، بناء على بنود الاتفاق السياسي التي أنيطت بالمجلس من خلال التعديلات على الإعلان الدستوري.

وأكد تكاله على أن المصالحة الوطنية هي السبيل الأمثل نحو استقرار الوطن وإجراء الانتخابات والقبول بها.