أجلت محكمة استئناف طرابلس اليوم، جلسة النطق بالحكم على رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي “عبدالله السنوسي” إلى الـ 11 من سبتمبر المقبل.

وقال محامي السنوسي “أحمد نشاد” إن تأجيل المحاكمة جاء لعدم جلب موكّله من محبسه لمقر محكمة استئناف طرابلس، للمرة السادسة على التوالي.

وقبل ذلك، أُجّلت محاكمة السنوسي 5 مرات؛ لعدم مثوله أمام المحكمة، وسط اتهامات من فريق دفاعه للسلطة التنفيذية بـ”تغييبه عمدا”.

وأوضح “نشاد” في وقت سابق للأحرار، أن عضو النيابة ذكر في جلسة سابقة أنه خاطب رسميا الجهات الأمنية التي تحتجز السنوسي بضرورة جلبه ومثوله للمحكمة.

ولفت “نشاد” إلى أن المسؤولية تقع على النائب العام بصفته مسؤولا عن الدعوى العمومية ومسؤولا عن تنفيذ قرار المحكمة بإحظار السنوسي إلى جلسة المحاكمة.

ويواجه “عبد الله السنوسي” القابع في السجن عدة اتهامات، أبرزها قمع المحتجين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، وهو المدان الأول بالوقوف وراء مذبحة سجن أبوسليم عام 1996.

وغادر “السنوسي” ليبيا بعد سقوط نظام “القذافي”، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزورًا.

وصدر حكم بالإعدام بحق “السنوسي” عام 2015 في قضية مذبحة أبوسليم، إلا أن المحكمة قضت نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في القضية، قبل نقض المحكمة العليا الحكم وإعادة المحاكمة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post للمرة السادسة على التوالي.. تأجيل محاكمة “عبدالله السنوسي” appeared first on ليبيا الأحرار.

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