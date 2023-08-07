ليبيا.. تأجيل محاكمة عبدالله السنوسي إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل

أكد أحمد نشاد محامي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي تأجيل النظر في دعوى موكله خلال جلسة اليوم أمام محكمة جنايات طرابلس إلى الـ 11 من سبتمبر المقبل.

وأشار المحامي أحمد نشاد، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة بإحضار موكله للمرة السادسة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس أجلت محاكمة السنوسي في جلسة 17 يوليو إلى اليوم 7 أغسطس لعدم حضوره الجلسة.

يذكر أن السنوسي، محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012 ووجهت إليه تهم تتعلق بمقتل محتجين خلال أحداث فبراير عام 2011، التي أسقطت نظام القذافي.

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