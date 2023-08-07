مجلس النواب: قرار ضم ميناء الخمس للقاعدة العسكرية باطل وغير قانوني

الوطن| رصد

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني للرئيس، لمناقشة مخرجات لجنة (6+6) وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وتطرق صالح لقضية الحاجة “برنية” من مدينة العجيلات، مؤكداً على ضرورة متابعة هذه القضية وحث السلطات في المملكة العربية السعودية، لبذل المزيد من المجهودات لمعرفة مصير الحاجة “برنية ” وعودتها إلى أهلها.

وناقش المجلس الاحتجاجات القائمة في مدينة الخمس، التي شهدت احتجاجات من قبل عدد كبير من المواطنين على ضم ميناء المدينة إلى القاعدة العسكرية من قبل المدعي العام العسكري.

و قرر المجلس بأن قرار المدعي العام العسكري باطل وغير قانوني، وعلى المجلس الرئاسي اتخاذ إجراءاته لإيقاف المدعي العام العسكري، عن القيام بمثل هذه الأعمال أو القرارات.

وناقش المجلس قانون انتخاب رئيس الدولة، حيث تم خلال الجلسة، تلاوة مواد القانون البالغة تسعة وثمانون مادة وفُتح المجال لأعضاء مجلس النواب بدراسة مواد القانون إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

ويذكر أن جلسة يوم غدٍ سوف تستأنف في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بعد تعليقها اليوم.