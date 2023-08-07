الوطنية للنفط: مليون و 212 ألف برميل يوميًا معدل إنتاج الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن معدل إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 212 ألف برميل يوميًا، بينما إنتاج المكثفات بلغ 49 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ مليار و 181 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا وبلغت كميات الغاز المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية، للشركة العامة للكهرباء 1.018 مليار قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 86 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 72 مليون قدم مكعب، بينما مصانع الأسمت بلغت 5 مليون قدم مكعب.