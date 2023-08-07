«إيتاميل رادار»: 3 رحلات جوية عسكرية اليوم من تركيا إلى غرب ليبيا

أكد موقع إيتاميل رادار الإيطالي، أن الرحلات الجوية التركية – جسر جوي- إلى ليبيا مستمرة بشكل منتظم.

ورصد موقع إيتاميل، اليوم ثلاث رحلات جوية من تركيا إلى غرب ليبيا.

وأكد الموقع، أن الرحلة الأولي، تم رصد طائرة نقل عسكرية من طراز إيرباص A400M (رقم التسجيل 0080 – 17) هبطت في قاعدة الوطية”.

ولفت الموقع، إلى أن الرحلة الثانية، كانت طائرة نقل عسكرية من طراز لوكهيد C-130H(رقم التسجيل 63-13188) هبطت في مصراتة، في حين أن الثالثة من طراز إيرباص A400M، (رقم التسجيل 0094- 18) موجودة حاليًا في الجو.