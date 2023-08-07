ليبيا الان

«إيتاميل رادار»: 3 رحلات جوية عسكرية اليوم من تركيا إلى غرب ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد موقع إيتاميل رادار الإيطالي، أن الرحلات الجوية التركية – جسر جوي- إلى ليبيا مستمرة بشكل منتظم.

ورصد موقع إيتاميل، اليوم ثلاث رحلات جوية من تركيا إلى غرب ليبيا.

وأكد الموقع، أن الرحلة الأولي، تم رصد طائرة نقل عسكرية من طراز إيرباص A400M (رقم التسجيل  0080 – 17) هبطت في قاعدة الوطية”.

ولفت الموقع، إلى أن الرحلة الثانية، كانت طائرة نقل عسكرية من طراز لوكهيد   C-130H(رقم التسجيل 63-13188) هبطت في مصراتة، في حين أن الثالثة من طراز إيرباص A400M، (رقم التسجيل  0094- 18) موجودة حاليًا في الجو.

 

الوسوم

3 رحلات جوية عسكرية إيتاميل رادار تركيا غرب ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك