الداخلية التونسية: نقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين عند حدودنا مع ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تقديم فرق الحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي مساعدات إنسانية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية الليبية.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية عبر مكتبها الإعلامي على واجبها في المحافظة على كرامة المهاجرين الأفارقة من خلال مساهمة أعوانها من مختلف الأسلاك الأمنية في الإحاطة والإغاثة التلقائية الإنسانية لهم باعتبار ذلك واجبا لا يستحق الإشهار.

وعرضت وزارة الداخلية صورا تظهر تقديم مساعدات للمهاجرين وعلقت عليها بالقول إن نشرها يأتي في إطار دحض المغالطات والحملة التي تستهدف تونس ومؤسساتها.