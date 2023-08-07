سرقة شقة دبلوماسي ليبي سابق في مصر

تعرضت شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا للسرقة في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

وبحسب المحضر الذي حرره المجني عليه “أنبيه.م.و” أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته “الدوبليكس” الكائنة بشارع مصدق بالدقى.

وأضاف الدبلوماسي، أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلاً من (ت.ع) رئيس اتحاد ملاك و(م.ف) محام، بالتورط في الواقعة.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان، وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة، وجار استكمال التحريات، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

Trending “باتيلي” يطلع سفراء وممثلي البعثات الأفارقة على جهوده لإجراء الانتخابات الليبية