«دومة» يناقش مع وزراء بالحكومة الليبية ونواب الملفات التنموية بالمنطقة الجنوبية

ناقش النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة” مع وزراء بالحكومة الليبية ونواب عن المنطقة الجنوبية، الملفات الخدمية والتنموية وإعادة إعمار فزان وتمكين الكوادر الوطنية من أبناء المدينة بالوظائف القيادية.

وعقد “مصباح دومة ” رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية ” أحمد الشارف، وصالح قلمة ، وإسماعيل الشريف ، وأبو صلاح شلبي ، ومحمد أمدور ، ومحمد المهدي الحضيري ، والمهدي الأعور ، وعبدالسلام المرابط ، وحسن أبوبكر عمر ، وعبد الحفيظ محمد ، ورحمة أبو بكر ” اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء بالحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، وهم وزير الاستثمار” علي السعيدي” ، وزير البيئة ” محمد عبدالحفيظ ” ، وزير العمل والتأهيل “عبدالله الشارف أرحومة ” ، وزير التعليم ” جمعة اجديد ” ووزير السياحة ” علي قلمة”.

وناقش المجتمعون، عددا من الملفات الخدمية والتنموية وإعادة إعمار فزان وتمكين الكوادر الوطنية من أبناء فزان بالوظائف القيادية .