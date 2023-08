خرج عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء في وقفة احتجاجية رفضا لقرار يقضي بإخلاء الميناء لصالح القاعدة البحرية العسكرية.

وقال المحتجون خلال الوقفة، إن الميناء يمثل مصدر رزق لعدد من العائلات بالمدينة، مطالبين رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” بوقف ضم الميناء إلى القاعدة العسكرية.

وشهدت المدينة ليلة البارحة احتجاجات وإضرام النار في إطارات السيارات على الطريق الساحلي للمدينة؛ رفضا للقرار، الذي استندوا فيه على مراسلة من آمر نقطة الخمس لحرس السواحل وأمن الموانئ إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلاء الميناء وخروج جميع الجرافات والسفن منه.

البرلمان يدخل الخط

وخلال افتتاحه لجلسة البرلمان، دعا “عقيلة صالح” المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته، وإيقاف قرار ضم ميناء الخمس البحري إلى القاعدة البحرية.

واعتبر “عقيلة صالح” أن قرار ضم الميناء باطل وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه، داعيا المجلس الرئاسي إلى تكليف المدعي العام العسكري بالتوقف عن هذا العمل.

“اجتماع طارئ بالمدينة”

وخلال اجتماع طارئ في المدينة، والذي ضم المجلس البلدي وممثلين عن نقابة السائقين بالميناء والشركة الليبية للموانئ، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة وحلحة مشاكل الميناء.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فقد خصص الاجتماع لبحث تداعيات إيقاف وضم الميناء للقاعدة البحرية وإخلاء الحوض الغربي خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وذكر المكتب الإعلامي أن الميناء يعد وجهة اقتصادية مهمة للبلدية، والذي يقدم الخدمات للمواطنين من داخل وخارج البلدية و يوفر فرص العمل للمواطنين.

المصدر: جلسة البرلمان + بلدية الخمس + قناة ليبيا الأحرار

The post قرار ميناء الخمس يثير احتجاجات، وعقيلة صالح يحمل الرئاسي مسؤولياته appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار