المسماري: ما يحدث في دولة النيجر شأن داخلي ونتخوف من انفلات الأمور داخلها

الوطن| رصد

قال مدير إدارة الاعلام والتعبئة العامة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إنه لا نستطيع إغلاق الحدود في الوقت الحالي مع النيجر والسودان، إلا إذا تطور الموقف، مضيفاً أنه يوجد خيارات عديدة ولكن حاليًا نراقب الوضع.

وأضاف المسماري أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي، ولكن نتخوف إذا حدث صراع مسلح، خاصة إذا أصبح دوليًا وليس محلي، ونتخوف من انفلات الأمور في النيجر.

وتابع أن الحرب في النيجر لا تخدم المنطقة على الإطلاق فالمنطقة متوترة وشعوبها تعاني من الكثير من الأمور، وبالتالي الحرب لا نعتقد أنهاخيار أول، ولكن الخيار السياسي والمفاوضات خيار أول.