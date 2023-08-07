وزيرة الطاقة المالطية: جدوى ربط الطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا قيد التحليل

قالت وزيرة الطاقة ميريام دالي لصحيفة مالطا إندبندنت إن جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا يجري تحليلها حاليًا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وقالت دالي: “العمل في الوقت الحالي هو تحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا ونريد التحقيق في إمكانية الترابط مع البلدان من حولنا، لا سيما تلك الموجودة في شمال إفريقيا، لقد وقعنا مذكرة التفاهم هذه مع ليبيا حيث توجد مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة أكثر بكثير من الإمكانات في بلدنا”، مشيرة إلى أن الهدف الآن هو التباحث مع ليبيا حول وجود الألواح الشمسية هناك، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى مالطا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئها، حسب وصفها.