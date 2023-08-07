الحكم المحلي يبحث مع الصليب الأحمر الدولي التعاون في مجال الرعاية الصحية

ناقشت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي” مع مستشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر “جون ستريك” والوفد المرافق له، أوجه التعاون والدعم في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتناول اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة الحكم المحلي بطرابلس، التعريف بأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا والأقسام التابعة لها ، بإلاضافة إلى استعراض جهود اللجنة المبذولة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية للفئات المحتاجة، فضلاً عن تبيان أوجه الدعم الذي قدمته اللجنة للمركز الصحي (سليمان خاطر ) ببلدية جنزور.

كما تخلل اللقاء، مناقشة سبل توسيع التعاون المستقبلي بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الحكم المحلي لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الشراكة وتنسيق الجهود في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للمجتمعات المحلية.

ووفق منشور للوزارة عبر فيسبوك، تطرق اللقاء أيضا، إلى بحث سبل دعم القطاع الصحي في البلديات، وتحديدًا في مجال تحسين أداء المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية الصحية ، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية الأساسية، وتقديم يد العون في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

كما تطرق الحضور إلى مناقشة موضوع نقل الاختصاصات فيما يخص خدمات الرعاية الصحية الأولية، واستعرضوا التحديات والفرص المتعلقة بتنظيم وتنفيذ هذه العملية بطريقة فعالة ومنسقة، مشددين على ضرورة توفير التدريب والدعم اللازم للكوادر الطبية والعاملين في هذا المجال.