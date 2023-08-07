عميد بلدية الخمس: تفاجأنا بمطالبة المدعي العام إخلاء الحوض الغربي من الميناء

أكد عميد بلدية الخمس “علي الديب” أن، مطالب المحتجين تتمثل بعودة الميناء كما هو عليه باعتبار ان الميناء هو مدخل رزق لحوالي 5 الاف شخص.

وأضاف “الديب” في تصريحات صحفية قائلا: تفاجأنا بمطالبة المدعي العام إخلاء الحوض الغربي من الميناء باعتبار انه يتبع القاعدة البحرية.

وتابع: تواصلنا مع كل الجهات المختصة لم نجد أي أوامر كتابية تفيد بإخلاء الحوض.

وأشار إلى أن، القرار صادر عن المدعي العام العسكري طالب فيه خفر السواحل بمخاطبة إدارة الموانئ وذلك لأخلاء المكان.

واستكمل: طالبنا المحتجين بإعداد مذكرة بمطالبهم لمخاطبة الجهات المسؤولة للنظر في هذه المطالب وحلها.