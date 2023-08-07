خبير أمني يعلق على الاحتجاجات الجارية في الخمس

علق الخبير الأمني “محمد أبومديس” حول الاحتجاجات الحاصلة بمدينة الخمس وقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية حول ضم ميناء الخمس التجاري للقاعدة البحرية.

وقال أبومديس في تصريحات لمنصة صفر أن الموانئ و المطارات هي ملك للدولة وهي الجهة المخولة باتخاد القرارت وستكون هذه القرارات ملزمة للجميع.

وأضاف أبومديس أنه لايجوز أن نتدخل في مثل هذه القرارت وأبعاد من يحتجون ويعترضون عليها هو سقوط لما تتخذه الدولة.

وتسائل أبومديس قائلًا :”هل يدافع المتظاهرون حقا على السيادة الليبية أم أن لديهم أبعاد سياسية أخرى، حيث أننا لا نستبعد ذلك في ظل الظروف والانقسامات هذه”.

وأكد الخبير الأمني على شرعية الدولة وسلطتها على الموانئ و المطارات و الشواطئ ويبنغي أن ننفذ قراراتها بناء على الاتفاقيات أو المعاهدات المبرمة سواء كانت مع تركيا أو إيطاليا أو أي دولة أخرى.