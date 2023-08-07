انتهاء 80% من أعمال صيانة ملعب النهر الصناعي

تتواصل أعمال صيانة وتجهيز ملعب النهر الصناعي بطرابلس حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 80%.

وأفادت منصة “حكومتنا” عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة تشمل جميع مرافق الملعب من أجل تسليمه في المدة المحددة وأقصاها منتصف الشهر القادم، ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة.

وتشمل أعمال الصيانة أرضية الملعب التي ستكون حسب المواصفات والقياسات الدولية المعتمدة، إلى جانب الإضاءة وأبواب دخول الجماهير الـ12 والأبواب الرئيسية الـ3، بالإضافة للمدرجات المغطاة التي تتسع لـ5000 متفرج وغرفة تقنية الـ” VAR ” وصالة الزوار والمنصة الرئيسية وصالة المؤتمرات الصحفية، إلى جانب الاهتمام بمختلف المرافق والواجهات، التي من شأنها أن تضمن ظهور الملعب في حلة جديدة ومتطورة.