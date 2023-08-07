الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحذر من الجماعات المتطرفة

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من أن تقوم الجماعات المتطرفة باستغلال الأوضاع الراهنة في النيجر عقب الانقلاب العسكري، للانقضاض على مفاصل الدولة.

وقال الميهوب، في تصريحات لـ “سبوتنيك”: “فيما يخص موقفنا مما يحدث في النيجر، ندعو للسلام هناك وأن يضعوا ما حصل في ليبيا بين أعينهم من انفلات وسيطرة التيارات الإسلامية على مفاصل الدولة في غرب البلاد بليبيا”.

مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز ‏نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة ‏

وأكد أن “النيجر قد تكون بها خلايا نائمة من هذه التيارات الإسلامية ربما تقتنص فرصة الانقضاض على مفاصل الدولة”.

وتنشط جماعات متطرفة على غرار تنظيمات “القاعدة” و”داعش” و”بوكو حرام” (المحظورة في روسيا) في الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.