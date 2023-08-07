تكالة يرأس أول اجتماع لمكتب رئاسة مجلس الدولة الجديد

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعا، الإثنين، برئاسة رئيس المجلس ” محمد تكالة” وبعضوية نائبيه “مسعود اعبيد” و “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس بأن الاجتماع خصص لاعتماد نتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى مناقشة مواعيد الاجتماعات الدورية الخاصة بمكتب الرئاسة والاجتماعات مع رؤساء اللجان التابعة للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تقرر خلال الاجتماع عقد اجتماعات مكتب الرئاسة كل أسبوع، وعقد الاجتماعات مع رؤساء اللجان كل شهر.