مالطا تدرس إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة مع ليبيا

قالت وزيرة الطاقة المالطية “ميريام دالي” إن بلادها تدرس جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة مع ليبيا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وأضافت “دالي” لصحيفة “مالطا إندبندنت”، إن العمل في الوقت الحالي هو تحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا، إضافة إلى التحقيق في إمكانية الترابط مع البلدان في شمال إفريقيا، وفق قولها.

وأشارت ” دالي” إلى أن ليبيا بها مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة وهي أكثر بكثير من الإمكانات في مالطا، حسب وصفها.

ولفتت ” دالي” إلى أن الهدف هو مناقشة وجود الألواح الشمسية في ليبيا، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى مالطا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئهم، وفق قولها.

ولدى سؤالها عما إذا كانت واثقة من أن ليبيا يمكن أن تكون شريكًا قويًا في مجال الطاقة لمالطا، لا سيما بالنظر إلى الحالة السياسية، قالت “دالي” إن مثل هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل ليبيا، مؤكدة أن هناك بالفعل دولاً لديها اتفاقيات طاقة مماثلة مع ليبيا ودول أخرى في شمال إفريقيا وشرعت في تنفيذ مشاريعها، حسب قولها.

ووقعت ليبيا ومالطا توقيع مذكرة تفاهم في شهر يونيو الماضي تُعنى بالتعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين

وقال رئيس الوزراء المالطي “روبرت أبيلا إن الاتفاقية كانت فرصة جيدة للجانبين ، معبرا عن تطلعه إلى أن يكون هناك المزيد من المشاريع الملموسة في قطاع الطاقة التي يمكن أن يتمتع بها شعبي البلدين.

وذكر “أبيلا” إن ليبيا لديها إمكانات قوية لتوليد الطاقة المتجددة، وأنها في حال استقرارها ستكون شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، وفق قوله.

المصدر: صحيفة “اندبندنت مالطا”.

