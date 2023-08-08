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الجهاني: انتخاب “تكالة” يعيد التوافق بين النواب والدولة إلى المربع الأول

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب عصام الجهاني أنوئيس المجلس الرئاسي “محمد تكالة” يتجه لإلغاء خارطة طريق الانتخابات المُتفق عليها بين عقيلة والمشري وأن  انتخابه رئيسًا لمجلس الدولة يمكن أن يعيق خطة عقيلة لدعم لجنة 6+6 مشيراً  أن تغيير رئيس مجلس الدولة يمكن أن يعبر عن إرادة دولية لدعم باثيلي وعرقلةالانتخابات
.
وأكد “الجهاني” أن “تكالة” لن يدعم التوافق بين النواب والدولة والذي هو أساس وجود لجنة 6+6 وأن انتخابه يُعيد التوافق بين النواب والدولة إلى المربع الأول ويغير التوازن لصالح باثيلي والدبيبة.
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#المشري الانتخابات الدبيبة المربع الأول ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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