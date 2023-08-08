الجهاني: انتخاب “تكالة” يعيد التوافق بين النواب والدولة إلى المربع الأول

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صرح عضو مجلس النواب عصام الجهاني أنوئيس المجلس الرئاسي “محمد تكالة” يتجه لإلغاء خارطة طريق الانتخابات المُتفق عليها بين عقيلة والمشري وأن انتخابه رئيسًا لمجلس الدولة يمكن أن يعيق خطة عقيلة لدعم لجنة 6+6 مشيراً أن تغيير رئيس مجلس الدولة يمكن أن يعبر عن إرادة دولية لدعم باثيلي وعرقلةالانتخابات

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