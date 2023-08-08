كلوديا غازيني: من السابق لأوانه الجزم بموقف “تكالة”

علقت “كلوديا غازيني”، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية على فوز “محمد تكالة”برئاسة مجلس الدولة الاستشاري قائلة: أنه ما زال من المبكر توقع أو قول ما سيفعله الرئيس الجديد للمجلس ، أو الإشارة إليه على أنه رجل مقرب من رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، فهذا أمر سابق لأوانه .

وتابعت: «أعرف تكالة، إنه شخص جاد. وحتى قبل أيام كان يؤيد فكرة تشكيل حكومة وحدوية جديدة، وفي فبراير 2022 كان من بين الموقعين المؤيدين لترشيح فتحي باشاغا لرئاسة تنفيذية جديدة، لكن مجلس الدولة سحب الدعم بعد ذلك».

وفاز محمد تكالة (57 عامًا)، برئاسة مجلس الدولة متفوقًا في نتائج التصويت على خالد المشري، الرئيس المنتهية ولايته، بفارق ستة أصوات فقط من أصل 131.