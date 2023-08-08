الرافضين لإخلاء ميناء المدينة..دعم الاستقرار يعلن التوصل لاتفاق مع المتظاهرين في الخمس

العنوان

أعلن جهاز دعم الاستقرار التوصل تمكنه من الوصول إلى اتفاق مع المتظاهرين بمدينة الخمس .

وذكر الجهاز أنه بماء على تعليمات رئيس الجهاز تمكن مكتب الخميس من الوصول إلى اتفاق مع المتظاهرين وفتح الطريق العام وإزالة كافة العوائق.

وشدد جهاز دعم الاستقرار على تأييده لحق التظاهر السلمي، داعيًا إلى تغليب صوت العقل من خلال اللجوء للطرق الشرعية التي يكفلها القانون للمطالبة بالحقوق المشروعة.

قام محتجون في الخمس بإغلاق مداخل المدينة تعبيرًا عن رفضهم لقرار يقضي بإخلاء الميناء التجاري البحري وتحويلة إلى ميناء عسكري بالتنسيق مع القوات التركية، وفق بيان صادر عن محتجين.

وأضرم المحتجين النار في الإطارات على الطريق الساحلي، مطالبين رئاسة حكومة الوحدة بوقف القرار، لكونه مصدر رزق للمئات من سكان المدينة وضواحيها.

كما طالب المحتجون، في بيان، بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

وأعلن عدد من أهالي الخمس، في فيديو متداول، رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”. كما طالبوا بضرورة إخراج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج الخمس.