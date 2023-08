بحثت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقيم الوضع عبر الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تأمين الشريط الحدودي بين البلدين.

ووفق المركز الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الاحتياجات المطلوبة والمستعجلة للأجهزة المعنية للقيام بمهامها.

وشكلت اللجنة غرفة أمنية مشتركة من قطاعات الدولة المعنية بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، للحد من تدفق المهاجرين للأراضي الليبية.

كما بحثت اللجنة سبل التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وتقديم الدعم الإنساني للعائلات المهاجرة من قبل الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية المعنية بالشق الإنساني، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

المصدر : حكومة الوحدة الوطنية

The post لجنة تقييم الوضع الحدودي بين ليبيا وتونس تناقش احتياجات الأجهزة المعنية بتأمين الحدود appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار