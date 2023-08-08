أعضاء مجلس النواب يبحثون مع وزراء الحكومة المكلفة إعادة إعمار فزان

عقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن المجتمعون ناقشوا عدد من الملفات الخدمية والتنموية وإعادة إعمار فزان وتمكين الكوادر الوطنية من أبناء فزان بالوظائف القيادية.

وحضر الاجتماع النواب أحمد الشارف، صالح قلمة، إسماعيل الشريف، أبو صلاح شلبي، محمد أمدور، محمد المهدي الحضيري، المهدي الأعور، عبدالسلام المرابط، حسن أبوبكر عمر، عبد الحفيظ محمد، رحمة أبو بكر.

كما حضر وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ، ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة، ووزير التعليم جمعة اجديد، ووزير السياحة علي قلمة.

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