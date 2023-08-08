مركز البيضاء الطبي يجري 50 صورة رنين مغناطيسي يوميا

أوردت وزارة الصحة بالحكومة الليبية شهر يونيو الماضي جهاز الرنين المغناطيسي للمركز ما رفع عدد متلقي الخدمات الصحية بوحدة الرنين المغناطيسي بمركز البيضاء الطبي إلى 50 حالة يوميا

وصرح مدير مركز البيضاء الطبي ” الرحيم مازق” أن خدمات وحدة أشعة الرنين شملت جميع الفئات العمرية من كافة المدن والمناطق الليبية مشيراً إلى أن الجهاز يعد الأول من نوعه على مستوى ليبيا ومزود بخاصية الذكاء الاصطناعي التي تميزه باستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، تسهم بشكل كبير في عملية التشخيص الدقيق، وتلقي العلاج الصحيح.