عميد سرت يبحث مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا دعم مشروعات التنمية

التقى عميد بلدية سرت، الإثنين، بمكتبه، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له في أول زيارة لهم للمدينة.

جاء ذلك بحضور عضوي المجلس البلدي للبلدية مخلوف حامد وهنية أبوخريص ورئيس جمعية التعاون الليبي الأندونيسي ووكيل ديوان البلدية ومدير غرفة التجارة والصناعة والزراعة سرت ومدير إدارة الإعلام بالبلدية.

كما منح القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، عميد بلدية سرت مختار المعداني درع السفارة تقديرا وتكريما له على حفاوة الاستقبال خلال زيارته لديوان بلدية سرت.

ومن جانبه سلم عميد البلدية، درع المجلس لسفارة إندونيسيا بحضور عدد من أعضاء المجلس والوفد المرافق للقائم بالأعمال الإندونيسي بطرابلس .