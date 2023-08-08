“قادربوه” يجري زيارة تفتيشية للمستشفى الجامعي طرابلس

الوطن| متابعات

قام رئيس الهيئة “عبدالله قادربوه” صباح اليوم بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعي-طرابلس، حيث كان في استقباله السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في الحكومة المنتهية “رمضان أبوجناح” ومدير عام المستشفى “الدكتور عبد الحليم الشيباني” وبحضور السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “المهندس إبراهيم تاكيتة” و مدير الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء “ناصر المدهون” ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على فحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات الدكتور “عبد القادر عامر”، ورئيس اللجنة المركزية لمتابعة المستشفيات العامة المشكلة بقرار رئيس الهيئة “أسامة عاشور”.

وعقد اجتماع موسع لمناقشة الملاحظات المسجّلة حيال أداء الوزارة الواردة بتقرير الهيئة السنوي للعام 2022م، بخصوص المشاريع المتوقفة في قطاع الصحة، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ومحاسبة المعرقلين لتنفيذها.

وخلال الزيارة جولة تفقّديّة لرئيس الهيئة لأهم مرافق المستشفى، شملت غرفة العناية الفائقة، ومخازن الأدوية، ومعمل التحاليل، ووحدة العلاج بالأشعة -المسار النووي، ووحدة الغدد الصماء وعلاج أمراض السّكّريّ، وقسم العلاج بالكيماوي، وقسم الولادة وحدثي الولادة.

وأشار قادربوه إلى أنّ الملف الصحيّ وما يتعلق بصحة المواطن وحقّه في تلقي الرعاية الصحية اللازمة المكفولة بالإعلان الدستوري، يعتبر قضية أمن قومي، ولن تتهاون رئاسة الهيئة في تطبيق القانون حيال من يثبت تقصيره في أداء واجبه المناط به وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، من خلال ممارسة الهيئة اختصاصاتها وفق أحكام قانون إنشائها الذي منحها حق الإيقاف عن العمل احتياطيا والحبس، والإحالة إلى التحقيق والمحاكم المختصة، ومشدّدا بضرورة العمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل المعرقلة لهذا الملف منذ سنوات؛ تخفيفا لأعباء المواطن الذي يعاني ويلات ارتفاع أسعار الأدوية وتلقّي العلاج بالقطاع الخاص.