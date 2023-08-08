الزغيد: انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة خطوة على الطريق الصحيح رغم تأخرها

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قال عضو مجلس النواب “ابراهيم الزغيد” في تصريحات صحفية أن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة خطوة على الطريق الصحيح رغم تأخرها، وهو لن ولم يؤثر في التقارب والتوافق مع مجلس النواب الليبي.