الزغيد: انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة خطوة على الطريق الصحيح رغم تأخرها

الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب “ابراهيم الزغيد” في تصريحات صحفية أن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة خطوة على الطريق الصحيح رغم تأخرها، وهو لن ولم يؤثر في التقارب والتوافق مع مجلس النواب الليبي.
وأضاف الزغيد بأن مجلس النواب يعلق امالا على رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” في التعاون مع مجلس النواب لإخراج ليبيا من النفق المُظلم.
وأكد على ضرورة التعجيل بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانيةمن خلال أختيار باقي المناصب السيادية
مشيرا الى توخي الحذر بأن لا يقوم تكالة بإرجاع زملائة أعضاء المؤتمر السابقين ” كتلة 95 ” للمجلس الأمر الذي سيؤثر في تاريخه السياسي بالقبول الإيجابي.
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