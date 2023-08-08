“أبو زريبة” يشدد على تحسين نظام الاتصالات بوزارة الداخلية الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبو زريبة، اليوم الإثنين، في مكتبه ببنغازي، مع مدير إدارة الشؤون الفنية والاتصالات بالوزارة علي الأوجلي، أحدث التقنيات والحلول المتاحة في مجال الاتصالات وكيفية تطبيقها لتعزيز الأمن العام وتحسين أداء الإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع سير عمل الإدارة وآخر الأعمال التي أنجزتها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل وآليات تحسين نظام الاتصالات الداخلية والخارجية للوزارة وتطوير البنية التحتيّة الفنية للشبكات.

وأكد مدير الإدارة لأبوزريبة عن قيامهم بأعمالهم المكلفين بها بتعليماته، مشيراً إلى أن الإدارة انتهت من حصر المنطقة الجنوبية وفي صددالانتهاءِ من حصر المنطقة الشرقية، لتركيب منظومة الاتصالات التي تربط الأجهزة والإدارات والمديريات التابعة للوزارة.

ومن جانبه أكد أبوزريبة على أهمية تطوير البنية التحتية الأمنية، لدعم أنشطة الوزارة وتعزيز قدرتها على التواصل والتنسيق الفعال داخليًا وخارجيًا.

وأثنى على جهود الإدارة وشدد على سرعة العمل لتركيب المنظومة في أسرع وقت ممكن.