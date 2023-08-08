الجهاني: تكالة يتجه لإلغاء خارطة طريق الانتخابات

أكد عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، أن رئيس مجلس الدولة الجديد، محمد تكالة يتجه لإلغاء خارطة طريق الانتخابات، المتفق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري.

وقال الجهاني، في تصريحات صحفية: “انتخاب تكاله رئيسًا لمجلس الدولة يمكن أن يعيق خطة عقيلة لدعم لجنة 6+6، فتغيير رئيس مجلس الدولة يمكن أن يعبر عن إرادة دولية لدعم باثيلي وعرقلة الانتخابات”.

وأضاف “تكالة لن يدعم التوافق بين النواب والدولة والذي هو أساس وجود لجنة 6+6، انتخاب تكاله يُعيد التوافق بين النواب والدولة إلى المربع الأول ويغير التوازن لصالح باثيلي والدبيبة”.