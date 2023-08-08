أبوشعالة: أطلب من أعضاء مجلسي الدولة والنواب أن يكونوا ممثلين حقيقيين للوطن

عبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، إبراهيم أبو شعالة، عن أمنيته من الرئاسة الجديدة للمجلس “التوافق مع الطرف الآخر، بما يسمح به الاتفاق السياسي، تجنبًا للوقوع في أخطاء جديدة”.

وطالب أبو شعالة، في تصريح صحفي، “مجلسي النواب والدولة أن يكونوا ممثلين حقيقيين للوطن، لا أن يستخدمهم الآخرون، وأن يحافظوا على السيادة الليبية، وأن يكونوا على قدر عال من المسؤولية”.

وأشار إلى أن “مجلس الدولة يسير وفق ما ينص الاتفاق السياسي، والخروج عنه سيضعفه كما سيضعف الطرف المقابل لعدم وجود أي أساس دستوري غيره”.

وتابع أن “مجلس الدولة يريد الانفتاح مع الآخرين الذين نريد منهم أن يكونوا قدر المسؤولية بالتعامل معنا، ومراعاة مصلحة الوطن قبل مراعاة مصلحة أشخاص بعينهم”.

وختم موضحًا أن “من يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يحركه الكرسي الديمقراطي فهو واهم، وهذه الديمقراطية الحقيقية التي قامت من أجلها الناس”.