الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس إستقرارا، مع اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد،وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ووفق نشرة المركز،تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة،تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد،ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و32 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده،تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، تصل إلى 44 درجة مئوية على غات، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.

بينما على مناطق الواحات السرير وتازربو،ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.