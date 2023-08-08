الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة ودرجات الحرارة تصل لـ 29 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الأجواء، مع اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 29 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة غدا وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وعن طقس (الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 29 و32 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على غات، وتسجل تراجعا غدا على معظم المناطق.

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وأخيراً في (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية.