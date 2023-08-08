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بن شرادة: انتخاب تكالة رئيسا لمجلس الدولة لن يؤثر على التقارب والتوافق مع مجلس النواب

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن انتخاب تكالة رئيسا لمجلس الدولة لن يؤثر على التقارب والتوافق مع مجلس النواب خاصة بعد اخر تعديل دستوري 13.

كما بين ان مجلس الدولة يحرص على ان قرارته تكون داخل القاعة بالتصويت ويحرص على فصل اي نزاع داخله بالتصويت مشيراً أن  سياسة المجلس لن تتغير وسيلتزم بالإتفاق السياسي وأن التوافق بين المجلسين سيستمر مع الرئيس الجديد.

ونفى بن شرادة تأثير عائلة الدبيبة على الانتخابات التي شهدها مجلس الدولة من اختيار رئيس ونائبي ومقرر للمجلس.

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#انتخابات #سعد بن شرادة الدبيبة ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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